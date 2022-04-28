«Одноклассники» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

Социальная сеть «Одноклассники» запустила настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что сеть «Одноклассники» предложит своим пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео.

Если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлёт личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Будут помечаться все комментарии, которые могут быть неприятными и оскорбительными для разных групп людей, вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса.

Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности».

Ранее сообщалось, что соцсеть «Одноклассники» открыла доступ к сервису «Моменты» для всех групп.