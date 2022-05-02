В Приморье прокомментировали ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Минкультуры.
В частности, она прокомментировала сообщения о возможном проведении во Владивостоке концерта певицы Светланы Лободы.
«Моё мнение такое. Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье», — заявила Бронникова.
По её словам, краевое правительство не предоставит таким артистам эстрадные площадки.
Как отметила Бронникова, многие жители региона выступили против концерта.
Ранее первый замминистра спорта и молодёжной политики Омской области Иван Колесник заявил, что концерт рок-группы «Би-2» в омском спорткомплексе «Красная Звезда» был отменён из-за отказа музыкантов выступать рядом с патриотическим баннером.