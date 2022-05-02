В Приморье прокомментировали ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию

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Заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова прокомментировала ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию.
В Приморье прокомментировали ситуацию с артистами, занявшими антироссийскую позицию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, она прокомментировала сообщения о возможном проведении во Владивостоке концерта певицы Светланы Лободы.

«Моё мнение такое. Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье», — заявила Бронникова.

По её словам, краевое правительство не предоставит таким артистам эстрадные площадки. 

Как отметила Бронникова, многие жители региона выступили против концерта.

Ранее первый замминистра спорта и молодёжной политики Омской области Иван Колесник заявил, что концерт рок-группы «Би-2» в омском спорткомплексе «Красная Звезда» был отменён из-за отказа музыкантов выступать рядом с патриотическим баннером.

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