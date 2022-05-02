Певица Мария Зайцева рассказала о своём участии в шоу «Маска», где она выступала под маской Анубиса и заняла второе место.

«Я думаю, что самая важная песня, которую я исполнила на этом проекте, — это «Монолог» Аллы Борисовны Пугачёвой на стихи Марины Цветаевой», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в проекте принимали участие очень талантливые артисты, многие из которых также заслуживали дойти до финала.

«Знаете, даже не хочу говорить, что это сложно. Было увлекательно, интересно. Настоящее приключение, и теперь очень жалко, что оно закончилось. Я рада, что мне удалось сделать и осуществить всё задуманное. Удалось спеть все запланированные песни, а это очень важно», — добавила Зайцева.

Ранее певец Алексей Воробьёв прокомментировал своё третье место в шоу «Маска», в котором он выступал под маской Монстрика.