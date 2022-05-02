Алексей Воробьёв прокомментировал своё третье место в шоу «Маска»

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Певец Алексей Воробьёв прокомментировал своё третье место в шоу «Маска», в котором он выступал под маской Монстрика.
Алексей Воробьёв прокомментировал своё третье место в шоу «Маска»
  • globallookpress.com

«Я в детстве и юности занимался спортом. Главное не победа, а участие, — это не про меня. И не умею я наслаждаться только «участием». В какой-то момент, завтра или послезавтра я, конечно, порадуюсь этому прекрасному приключению, в котором я оказался», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Воробьёва, на данный момент он понимает, что не может радоваться, так как в его понимании в любом соревновании есть только первое место.

Певец добавил, что он чувствовал любовь, которая возникла у аудитории к Монстрику.

Ранее актёр Евгений Дятлов в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказал, почему согласился участвовать в третьем сезоне шоу «Маска».

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