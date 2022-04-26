Актёр Дятлов назвал причину участия в шоу «Маска»

Актёр Евгений Дятлов в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказал, почему согласился участвовать в третьем сезоне шоу «Маска».

«Поначалу я несильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлён, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определён и давно показал всё, на что способен», — отметил Дятлов.

Отмечается, что артист дошёл до второго полуфинала шоу в костюме Мухомора.

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