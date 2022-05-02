В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с во вторник

В Санкт-Петербурге предупредили об усилении ветра во вторник, 3 мая.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

В городе ожидается ветер до 12 м/с, местами до 15 м/с. Спасатели призывают соблюдать осторожность, не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.

Автовладельцам советуют убрать машины в гараж или поставить подальше от деревьев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, в каких регионах России ожидается резкая смена погоды.