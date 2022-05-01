В МЧС спрогнозировали сложную обстановку с пожарами почти по всей России

Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%: дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках, готовясь к посевной.

Ранее заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что высокие риски возникновения лесных пожаров в период майских праздников прогнозируют в Приморском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области и на юге Сибирского федерального округа.