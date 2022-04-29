На Кубани расширили возможности «Пушкинской карты» на майские праздники

Краснодарский край присоединился к акции «Десять идей, как провести майские праздники вместе с «Пушкинской картой», которую запустило Минкультуры России.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

В частности, в Краснодаре школьники и студенты смогут бесплатно побывать на выставке «Кубань в годы Великой Отечественной войны», а в Новороссийске — в планетарии имени Гагарина и на экспозиции мемориала «Малая земля».

«Сейчас 160 учреждений культуры готовы принять посетителей по «Пушкинской карте». В перспективе во всех муниципальных образованиях все муниципальные учреждения культуры будут работать по ней», — заявил первый заместитель министра культуры региона Алексей Погребенко.

В феврале агентство «Невские новости» сообщало, что в Ленинградской области по «Пушкинской карте» приобретено 1369 билетов в театры и на концерты с начала года.