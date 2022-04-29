Начались съёмки сериала «Кафе «Куба»

Короткая ссылка
Телеканал ТНТ и Good Story Media объявили о старте съёмок комедийного сериала «Кафе «Куба».
Начались съёмки сериала «Кафе «Куба»
  • © Телеканал ТНТ

Режиссёром проекта выступает Жанна Кадникова, работавшая над лентами «Реальные пацаны», «Улица» и «Универ». Она же написала сценарий в соавторстве с Мариной Никольской, Алексеем Малышевым и Андреем Перовым.

Действие сериала разворачивается в начале 2000-х в вымышленном посёлке. Главную роль исполняет Марина Федункив. Она играет сильную и дерзкую Тамару — управляющую кафе «Куба», расположенного на трассе. На экране развернутся истории обычных людей, которые в поисках счастья оказываются в неожиданных ситуациях.

Премьера запланирована на 2023 год.

Ранее стала известна телепрограмма ТНТ на майские праздники. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить