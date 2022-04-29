Начались съёмки сериала «Кафе «Куба»
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Режиссёром проекта выступает Жанна Кадникова, работавшая над лентами «Реальные пацаны», «Улица» и «Универ». Она же написала сценарий в соавторстве с Мариной Никольской, Алексеем Малышевым и Андреем Перовым.
Действие сериала разворачивается в начале 2000-х в вымышленном посёлке. Главную роль исполняет Марина Федункив. Она играет сильную и дерзкую Тамару — управляющую кафе «Куба», расположенного на трассе. На экране развернутся истории обычных людей, которые в поисках счастья оказываются в неожиданных ситуациях.
Премьера запланирована на 2023 год.
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