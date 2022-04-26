ТНТ объявил телепрограмму на майские праздники

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С 1 по 15 мая на телеканале ТНТ выйдут многосерийные российские хиты и премьерные эпизоды рейтинговых сериалов.
ТНТ объявил телепрограмму на майские праздники
  • © ТНТ

На ТНТ покажут новые выпуски шоу «Звёзды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. В рамках проекта актёры, певцы и тиктокеры живут в диких условиях и проходят испытания, чтобы получить еду. 

В эфир выйдут новые эпизоды шоу «Однажды в России», Comedy Club, «Музыкальная интуиция» и «Холостяк». Среди полнометражных телевизионных премьер — «Семейный бюджет» и «В активном поиске». Также запланирован показ комедии «Афера».

Майские на ТНТ from Ekaterina on Vimeo.

Кроме того, зрители смогут увидеть два сезона сериала «Жуки», герои которого — московские айтишники, вынужденные работать над многообещающим приложением в глухой деревне. Также на телеканале пройдут марафоны сериалов «Универ», «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!». Среди прочих проектов, которые покажут в майские праздники, —  «Перевал Дятлова», «Полицейский с Рублёвки», «Полярный», «Предпоследняя инстанция» и второй сезон сериала «Патриот».

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