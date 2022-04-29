В Томской области ликвидировали четыре природных пожара

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В Томской области ликвидировали четыре лесных пожара за минувшие сутки.
В Томской области ликвидировали четыре природных пожара
  • РИА Новости

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Два возгорания были потушены в лесах на территории Шегарского района, по одному — в Асиновском и Парабельском районах.

«С начала года в Томской области потушили 11 лесных пожаров, все — в первые сутки», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области остановили из-за природного пожара.

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