В Томской области ликвидировали четыре природных пожара

В Томской области ликвидировали четыре лесных пожара за минувшие сутки.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Два возгорания были потушены в лесах на территории Шегарского района, по одному — в Асиновском и Парабельском районах.

«С начала года в Томской области потушили 11 лесных пожаров, все — в первые сутки», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области остановили из-за природного пожара.