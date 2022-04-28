Вильфанд спрогнозировал тёплый май в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России в мае ожидается тёплая погода, при этом на 60—65% российской территории среднемесячная температура будет выше климатической нормы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Примерно на 60—65% территории страны прогнозируется температурный фон выше нормы. Какие это регионы? Это восток европейской территории России, Поволжье, восток Северо-Западного федерального округа, нижняя Волга, восток Ставрополья, весь регион Западной Сибири, весь Красноярский край, значительная часть Якутии, на Чукотке... Нигде не прогнозируется холодная погода», — цитирует его ТАСС.

Также Вильфанд добавил, что на большей части территории России осадки будут в пределах климатической нормы, при этом в одних регионах всё же будет их дефицит, а в других — избыток.

«Дефицит прогнозируется на юге Западной Сибири… и на северо-востоке страны — это восток Якутии, Чукотка, Камчатка. Избыток осадков — в Ямало-Ненецком автономном округе, на западе Красноярского края и в Хабаровском крае», — отметил метеоролог.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды на 9 Мая в Москве.