Гала-концерт проекта «Песни нашей Победы. Лучшее» пройдёт 9 мая в Ижевске

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Гала-концерт проекта «Песни нашей Победы. Лучшее» состоится 9 мая в Ижевске.
Гала-концерт проекта «Песни нашей Победы. Лучшее» пройдёт 9 мая в Ижевске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru.

Проект стартовал в 2010 году. За 11 лет его участниками стали более 3500 исполнителей, из них свыше 100 — финалисты.

«Далеко не всегда выходят в финал те, кто идеально поёт. Здесь нужно нечто большее. Душа. Нужно прожить песню, донести её суть до зрителя. Это значит не только спеть по нотам, но рассказать историю так, чтобы зритель проникся ею», — заявил участник проекта, член жюри «Песен нашей Победы» Артём Князев.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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