В Щукинский парк в Москве вернут беседки в историческом стиле

В Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент капитального ремонта.

Специалисты разработали линейку малых архитектурных форм, причём за основу были взяты старые фотографии утраченных беседок середины ХХ века.

«Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом, они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — заявил заместитель руководителя департамента Сергей Мельников.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания присутственных мест.