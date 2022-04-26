На юге Франции открылась выставка фотографий с конкурса имени Стенина

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В городе Обена на юге Франции открылась выставка работ победителей конкурса им. Андрея Стенина. Она продлится до 22 мая.
На юге Франции открылась выставка фотографий с конкурса имени Стенина
  • РИА Новости
  • © Александр Арефьев

«Новой остановкой выставочного турне конкурса им. Андрея Стенина — 2021 стал французский город Обена на юге Франции. Экспозиция из двух десятков работ победителей конкурса открылась в рамках предпоказа Международного фотографического фестиваля Chambre 07», — заявили организаторы.

Фотоработы, представленные на экспозиции, сняты молодыми журналистами из Испании, Турции, Индии, Бангладеш, Мексики, Ирана и других стран.

«Выставка конкурса им. Андрея Стенина представляет собой прекрасный взгляд на современную действительность», — сказал на церемонии открытия президент фестиваля Chambre 07 Юбер Барр.

Ранее сообщалось, что стали известны первые итоги VIII Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина.

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