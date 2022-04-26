Актёр Дятлов объяснил выбор костюма Мухомора для участия в шоу «Маска»

Актёр Евгений Дятлов, принявший участие в третьем сезоне музыкального телешоу «Маска», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, почему выбрал костюм Мухомора.

«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колёсиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нём затруднительно танцевать... Ещё был костюм Муравья, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора, он мне очень понравился. В реальности костюм оказался таким же шикарным, как и на картинке», — сказал актёр.

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