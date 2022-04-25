Концерт русской музыки пройдёт 27 апреля в Тамбове в рамках Международного фестиваля имени Рахманинова

Концерт «Русская музыка XIX — первой половины XX века» пройдёт 27 апреля в Тамбове в рамках Международного музыкального фестиваля им. С.В. Рахманинова.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В первом отделении выступят студенты кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Во второй части концерта примет участие симфонический оркестр института. Дирижёр — Константин Барков, дипломант международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра, с 2019 года — дирижёр симфонического оркестра ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Ранее дирижёр Дмитрий Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.