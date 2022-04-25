В столице открылся приём заявок на участие в Московской неделе моды

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Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в столице стартовал приём заявок на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдёт с 21 по 26 июня.
В столице открылся приём заявок на участие в Московской неделе моды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы, пишут «Известия».

«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Ещё порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнёров по бизнесу», — отметила Сергунина.

Как сообщает kp.ru, в деловой программе недели планируются сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы.

Приём заявок продлится до 15 мая.

Ранее в Центральном универсальном магазине Москвы прокомментировали ситуацию после того, как западные модные дома приостановили продажи в России.

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