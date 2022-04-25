В столице открылся приём заявок на участие в Московской неделе моды

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в столице стартовал приём заявок на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдёт с 21 по 26 июня.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы, пишут «Известия».

«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Ещё порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнёров по бизнесу», — отметила Сергунина.

Как сообщает kp.ru, в деловой программе недели планируются сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы.

Приём заявок продлится до 15 мая.

Ранее в Центральном универсальном магазине Москвы прокомментировали ситуацию после того, как западные модные дома приостановили продажи в России.