В столице открылся приём заявок на участие в Московской неделе моды
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Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы, пишут «Известия».
«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Ещё порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнёров по бизнесу», — отметила Сергунина.
Как сообщает kp.ru, в деловой программе недели планируются сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы.
Приём заявок продлится до 15 мая.
Ранее в Центральном универсальном магазине Москвы прокомментировали ситуацию после того, как западные модные дома приостановили продажи в России.