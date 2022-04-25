Синоптики спрогнозировали грозу в Самарской области 27 апреля

По прогнозу Приволжского УГМС, в Самарской области ожидается гроза в середине недели.

Об этом сообщает volga.news.

В среду, 27 апреля, в ночное время прогнозируется ветер 4—9 м/с, температура воздуха составит +10...+15 ˚С.

Днём местами кратковременный дождь, гроза, ветер 8—13 м/с, воздух прогреется до +19...+24 ˚С.

Тем временем в Крыму в понедельник, 25 апреля, ожидается +17...+22 ˚С, переменная облачность, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля.