Синоптики спрогнозировали грозу в Самарской области 27 апреля

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По прогнозу Приволжского УГМС, в Самарской области ожидается гроза в середине недели.
Синоптики спрогнозировали грозу в Самарской области 27 апреля
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Об этом сообщает volga.news.

В среду, 27 апреля, в ночное время прогнозируется ветер 4—9 м/с, температура воздуха составит +10...+15 ˚С.

Днём местами кратковременный дождь, гроза, ветер 8—13 м/с, воздух прогреется до +19...+24 ˚С.

Тем временем в Крыму в понедельник, 25 апреля, ожидается +17...+22 ˚С, переменная облачность, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля.

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