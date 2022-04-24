Синоптик спрогнозировал заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля.

«Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным. Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей столбики термометров будут подниматься до +13… +18 °C, то с середины недели начнётся вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 °C ниже положенной нормы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, если в среду днём будет +8… +13 °C, то в ночь на четверг воздух остынет уже до -2…+3 °C.

Он отметил, что вместе с небольшим очаговым дождём с неба кое-где может пойти и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей рабочей неделе.