Синоптик спрогнозировал заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля
- РИА Новости
«Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным. Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей столбики термометров будут подниматься до +13… +18 °C, то с середины недели начнётся вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 °C ниже положенной нормы», — сказал он РИА Новости.
По его словам, если в среду днём будет +8… +13 °C, то в ночь на четверг воздух остынет уже до -2…+3 °C.
Он отметил, что вместе с небольшим очаговым дождём с неба кое-где может пойти и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей рабочей неделе.