Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей рабочей неделе.

По словам синоптика, циклон находится на территории Белоруссии и тёплый фронт движется с юго-запада.

«Весь день сегодня погода будет пасмурная. Ветер юго-восточный. Температура сегодня +13...+15 °С, в ночь на понедельник +8...+10 °С, облачно, небольшой дождь. В понедельник облачно, небольшой дождь, +17...+19 °С», — рассказал Цыганков.

По его словам, ночь на вторник будет тёплая, но затем погода изменится.

«Вторник облачно, +16...+19 °С. В следующие дни прохладнее будет. В ночь на среду +4...+9 °С, в среду +9...+14 °С. Ветер поменяется на северо-западный. В ночь на четверг — от -2 °С до +2 °С температура. В четверг днём +5...+10 °С», — уточнил синоптик.

Он добавил, что с четверга на пятницу начнёт расти давление.

«В ночь на пятницу температура от -1 °С до +4 °С. В пятницу облачно, +8...+12 °С. В ночь на субботу -1...+4 °С и в субботу днём +5...+10 °С, ветер северный», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в Москве.