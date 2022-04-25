В ХМАО в ближайшие дни ожидается потепление до +20 °С

В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что 27 апреля в регионе ожидается потепление до +20 °С.

Как пишет URA.RU, во вторник, 26 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью +1...-4 °С, при прояснениях до -9 °С, днём +3...+8 °С, местами до +13 °С.

В среду, 27 апреля, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью по восточной половине с мокрым снегом. Температура ночью +2...+7 °С, местами до -3 °С, днём +9...+14 °С, местами до +20 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и заморозки в Центральной России в последнюю неделю апреля.