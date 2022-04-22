В Нижегородской области ввели особый противопожарный режим

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В Нижегородской области установлен особый противопожарный режим. Он касается всех территорий, за исключением лесного фонда.
В Нижегородской области ввели особый противопожарный режим
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.

«На территории региона установилась тёплая погода, начинается полноценный дачный сезон. Неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям. Просим всех жителей отнестись к этому максимально серьёзно», — заявил глава региона.

Он напомнил, что за нарушение правил предусмотрена серьёзная ответственность.

Особый противопожарный режим на землях лесного фонда начнут вводить с 25 апреля, передаёт pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии объявили начало пожароопасного сезона.

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