В Нижегородской области ввели особый противопожарный режим
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.
«На территории региона установилась тёплая погода, начинается полноценный дачный сезон. Неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям. Просим всех жителей отнестись к этому максимально серьёзно», — заявил глава региона.
Он напомнил, что за нарушение правил предусмотрена серьёзная ответственность.
Особый противопожарный режим на землях лесного фонда начнут вводить с 25 апреля, передаёт pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии объявили начало пожароопасного сезона.