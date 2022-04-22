В Ростовской области подсчитали «индекс кулича»
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные Ростовстата.
По информации на 15 апреля, пачка масла в торговых сетях столицы региона стоит не менее 150 рублей, десяток яиц — 100 рублей, килограмм сахара — около 100 рублей.
В целом на продукты для куличей может уйти примерно 525 рублей. Если добавить банку сметаны и дрожжи, а также купить украшения и упаковку, то получится более 1000 рублей.
Ранее, как сообщал RIA56, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.