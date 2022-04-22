В Ростовской области подсчитали «индекс кулича»

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В Ростовской области подсчитали стоимость продуктов для приготовления пасхальных куличей.
В Ростовской области подсчитали «индекс кулича»
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan C McKellar / 500px

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные Ростовстата.

По информации на 15 апреля, пачка масла в торговых сетях столицы региона стоит не менее 150 рублей, десяток яиц — 100 рублей, килограмм сахара — около 100 рублей.

В целом на продукты для куличей может уйти примерно 525 рублей. Если добавить банку сметаны и дрожжи, а также купить украшения и упаковку, то получится более 1000 рублей.

Ранее, как сообщал RIA56, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

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