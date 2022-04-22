На ВДНХ состоятся мероприятия, посвящённые Пасхе

На ВДНХ пройдут мероприятия пасхальной программы с 23 по 29 апреля.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Пасхальная программа включает события для всей семьи. Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а ещё тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, запланированы мастер-класс «Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху», игра «Поиск пасхальных яиц» и квест «Пасхальные заботы».

По сообщениям телеканала «360», в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году. В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.