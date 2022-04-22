На ВДНХ состоятся мероприятия, посвящённые Пасхе

Короткая ссылка
На ВДНХ пройдут мероприятия пасхальной программы с 23 по 29 апреля.
На ВДНХ состоятся мероприятия, посвящённые Пасхе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Пасхальная программа включает события для всей семьи. Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а ещё тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, запланированы мастер-класс «Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху», игра «Поиск пасхальных яиц» и квест «Пасхальные заботы».

По сообщениям телеканала «360», в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году. В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить