На ВДНХ состоятся мероприятия, посвящённые Пасхе
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Пасхальная программа включает события для всей семьи. Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а ещё тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, запланированы мастер-класс «Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху», игра «Поиск пасхальных яиц» и квест «Пасхальные заботы».
По сообщениям телеканала «360», в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году. В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.