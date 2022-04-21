Жители Кубани смогут увидеть парад планет 22 апреля

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Жители Краснодарского края смогут увидеть парад планет в пятницу, 22 апреля.
Жители Кубани смогут увидеть парад планет 22 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Кубань 24».

«На утреннем небе Краснодарского края жители смогут одновременно рассмотреть невооружённым глазом четыре планеты — Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс, а также невидимые объекты — это Нептун, Плутон и две кометы», — заявил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

А в ночь на 22 апреля в Ростовской области можно будет наблюдать звёздный дождь из потока Лириды, передаёт rostovgazeta.ru.

«Метеорный поток Лириды активен с 16 по 25 апреля с максимумом 22 апреля. Такие потоки возникают при пересечении Землёй пылевого шлейфа кометы, в данном случае это комета C/1861 G1 Тэтчера», — сказал лектор Донской астрономической обсерватории Николай Дёмин.

По его словам, метеорные потоки в моменты активности можно увидеть со всей поверхности Земли.

Ранее сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга астроном Денис Денисенко рассказал, что полное солнечное затмение в России можно будет наблюдать в 2033 году на Дальнем Востоке.

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