Минкультуры отозвало ошибочно выданное фильму «Искушение» прокатное удостоверение

Короткая ссылка
Министерство культуры России отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для онлайн-проката фильма Пола Верховена «Искушение», а сотрудник департамента кинематографии, который допустил выдачу документа картине, уволен.
Минкультуры отозвало ошибочно выданное фильму «Искушение» прокатное удостоверение
  • © Кадр из фильма «Искушение»

Как пояснила пресс-служба министерства, содержание киноленты «не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Также в ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения.

Сотрудника уволили, а директору департамента кинематографии и цифрового развития объявили «строгий выговор», пишет РИА новости.

«Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — сказали в Министерстве культуры.

В сентябре 2021 года в Нью-Йорке американские католики провели акции протеста против фильма Пола Верховена «Искушение», в котором рассказывается о сексуальных отношениях между двумя монахинями.

Министерство культуры России также отказало в выдаче фильму прокатного удостоверения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить