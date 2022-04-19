Минкультуры отозвало ошибочно выданное фильму «Искушение» прокатное удостоверение

Министерство культуры России отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для онлайн-проката фильма Пола Верховена «Искушение», а сотрудник департамента кинематографии, который допустил выдачу документа картине, уволен.

Как пояснила пресс-служба министерства, содержание киноленты «не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Также в ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения.

Сотрудника уволили, а директору департамента кинематографии и цифрового развития объявили «строгий выговор», пишет РИА новости.

«Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — сказали в Министерстве культуры.

В сентябре 2021 года в Нью-Йорке американские католики провели акции протеста против фильма Пола Верховена «Искушение», в котором рассказывается о сексуальных отношениях между двумя монахинями.

Министерство культуры России также отказало в выдаче фильму прокатного удостоверения.