Минкультуры отозвало ошибочно выданное фильму «Искушение» прокатное удостоверение
- © Кадр из фильма «Искушение»
Как пояснила пресс-служба министерства, содержание киноленты «не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Также в ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения.
Сотрудника уволили, а директору департамента кинематографии и цифрового развития объявили «строгий выговор», пишет РИА новости.
«Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — сказали в Министерстве культуры.
В сентябре 2021 года в Нью-Йорке американские католики провели акции протеста против фильма Пола Верховена «Искушение», в котором рассказывается о сексуальных отношениях между двумя монахинями.
Министерство культуры России также отказало в выдаче фильму прокатного удостоверения.