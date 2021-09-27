«Прекратите богохульство»: в Нью-Йорке католики протестуют против нового фильма Пола Верховена

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Виктория Беликова
В Нью-Йорке американские католики проводят акции протеста против нового фильма Пола Верховена «Искушение», в котором рассказывается о сексуальных отношениях между двумя монахинями. Демонстранты недовольны изображением монахинь и католичества и призывают кинематографистов «прекратить оскорблять Бога». Ранее стало известно, что картина не выйдет в кинотеатрах на территории России, поскольку Министерство культуры отказало ей в выдаче прокатного удостоверения.
«Прекратите богохульство»: в Нью-Йорке католики протестуют против нового фильма Пола Верховена
  • Кадр из фильма «Искушение»
  • © kino-teatr.ru

В воскресенье, 26 сентября, в США рамках Нью-Йоркского кинофестиваля прошёл показ нового фильма американского и нидерландского режиссёра Пола Верховена «Искушение». Перед началом сеанса около Линкольн-центра, где было организовано мероприятие, собралась группа протестующих католиков. Они играли на барабанах и волынках и держали плакаты с призывами перестать «оскорблять Бога». Кто-то из присутствующих принёс транспарант с вопросом: «Почему Иисусу без конца наносятся оскорбления?».

Как объяснил в Twitter руководящий редактор IndieWire Кристиан Блаувельт, ставший свидетелем протеста, католики «недовольны «богохульственным» отображением монахинь и католичества».

«Они раз за разом произносят «Аве Мария» в мегафоны. Хорошая реклама для фильма!», — пишет журналист.

Он отметил, что это первая публичная католическая акция протеста на Нью-Йоркском кинофестивале с 1999 года, когда в рамках смотра был представлен фильм Кевина Смита «Догма». В нём кинематографисты также затрагивают различные аспекты религии, причём делают это в комедийном ключе.

Фильм «Искушение» основан на книге Джудит С. Браун Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy («Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения»). Главная героиня — монахиня Бенедетта Карлини, терзаемая тревожными религиозными и эротическими сновидениями. В конце концов она вступает в романтические отношения со своей духовной сестрой.

Как сообщает IndieWire, в кинозале перед премьерой программный директор фестиваля Дэннис Лим поблагодарил протестующих и подчеркнул, что «Верховен не бывает провокационен без какой-то цели».

Один из сценаристов картины Дэвид Бирк, в свою очередь, заявил, что готов разобрать каждую строчку скрипта, чтобы доказать, что представленная на экране история — не его выдумка.

Книга Джудит С. Браун основана на реальных архивных документах, в которых подробно описываются лесбийские отношения в стенах итальянского монастыря XVII века. В своей картине Пол Верховен проливает свет на судьбу влиятельной персоны, которая прошла путь от уважаемой монахини до женщины, попавшей под суд за прелюбодеяние и одержимость дьяволом. Режиссёр исследует такие деликатные темы, как религия, сексуальность и политические интриги в церкви.

Интересно, что для работы над сценарием фильма Пол Верховен пригласил своего давнего соавтора Герарда Сутемана. Вместе кинематографисты работали над многими лентами, среди которых «Дело есть дело», «Кити-вертихвостка», «Заводные», «Солдаты королевы», «Четвёртый мужчина», «Чёрная книга». Однако на этот раз Сутеман отказался от сотрудничества с коллегой из-за того, что фильм слишком сфокусирован на сексуальных отношениях.

  • Кадр из фильма «Искушение»
  • © kino-teatr.ru

В России премьера «Искушения» была запланирована на 7 октября 2021 года, однако 18 сентября стало известно, что картина не выйдет на большие экраны на территории страны. Министерство культуры отказало фильму в выдаче прокатного удостоверения из-за несоответствия проекта федеральным законам России.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Премьера «Искушения» состоялась на Каннском международном кинофестивале в июле 2021 года. Фильм вошёл в основную программу и был тепло встречен критиками. Один из экспертов отмечает, что новый проект Верховена — содержательная, сложная, но динамичная драма. Другой считает, что картина обобщает все идеи режиссёра об эротизме, рациональности, моральной двусмысленности и вере.

Главную роль в ленте исполнила бельгийская актриса Виржини Эфира, известная по картинам «Притворись моим парнем», «Любовь не по размеру», «Непотопляемые». Также в фильме снялись Шарлотта Рэмплинг («Меланхолия», «Беспокойная Анна»), Дафна Патакия («Джам»), Ламбер Вильсон («Женщина-кошка», «Переводчики»).

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