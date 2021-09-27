«Прекратите богохульство»: в Нью-Йорке католики протестуют против нового фильма Пола Верховена

В Нью-Йорке американские католики проводят акции протеста против нового фильма Пола Верховена «Искушение», в котором рассказывается о сексуальных отношениях между двумя монахинями. Демонстранты недовольны изображением монахинь и католичества и призывают кинематографистов «прекратить оскорблять Бога». Ранее стало известно, что картина не выйдет в кинотеатрах на территории России, поскольку Министерство культуры отказало ей в выдаче прокатного удостоверения.

В воскресенье, 26 сентября, в США рамках Нью-Йоркского кинофестиваля прошёл показ нового фильма американского и нидерландского режиссёра Пола Верховена «Искушение». Перед началом сеанса около Линкольн-центра, где было организовано мероприятие, собралась группа протестующих католиков. Они играли на барабанах и волынках и держали плакаты с призывами перестать «оскорблять Бога». Кто-то из присутствующих принёс транспарант с вопросом: «Почему Иисусу без конца наносятся оскорбления?».

Как объяснил в Twitter руководящий редактор IndieWire Кристиан Блаувельт, ставший свидетелем протеста, католики «недовольны «богохульственным» отображением монахинь и католичества».

«Они раз за разом произносят «Аве Мария» в мегафоны. Хорошая реклама для фильма!», — пишет журналист.

Он отметил, что это первая публичная католическая акция протеста на Нью-Йоркском кинофестивале с 1999 года, когда в рамках смотра был представлен фильм Кевина Смита «Догма». В нём кинематографисты также затрагивают различные аспекты религии, причём делают это в комедийном ключе.

Walked past this group of ~20 protestors to get to my 3:00pm screening at Alice Tully Hall. The movie? BENEDETTA. And they are upset about its “blasphemous” portrayal of nuns and Catholicism. They’re repeatedly saying Hail Mary’s into megaphones. Good publicity for the movie! pic.twitter.com/BPpf7Rjblu — Christian Blauvelt (@ctblauvelt) September 26, 2021

Фильм «Искушение» основан на книге Джудит С. Браун Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy («Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения»). Главная героиня — монахиня Бенедетта Карлини, терзаемая тревожными религиозными и эротическими сновидениями. В конце концов она вступает в романтические отношения со своей духовной сестрой.

Как сообщает IndieWire, в кинозале перед премьерой программный директор фестиваля Дэннис Лим поблагодарил протестующих и подчеркнул, что «Верховен не бывает провокационен без какой-то цели».

Один из сценаристов картины Дэвид Бирк, в свою очередь, заявил, что готов разобрать каждую строчку скрипта, чтобы доказать, что представленная на экране история — не его выдумка.

Книга Джудит С. Браун основана на реальных архивных документах, в которых подробно описываются лесбийские отношения в стенах итальянского монастыря XVII века. В своей картине Пол Верховен проливает свет на судьбу влиятельной персоны, которая прошла путь от уважаемой монахини до женщины, попавшей под суд за прелюбодеяние и одержимость дьяволом. Режиссёр исследует такие деликатные темы, как религия, сексуальность и политические интриги в церкви.

Интересно, что для работы над сценарием фильма Пол Верховен пригласил своего давнего соавтора Герарда Сутемана. Вместе кинематографисты работали над многими лентами, среди которых «Дело есть дело», «Кити-вертихвостка», «Заводные», «Солдаты королевы», «Четвёртый мужчина», «Чёрная книга». Однако на этот раз Сутеман отказался от сотрудничества с коллегой из-за того, что фильм слишком сфокусирован на сексуальных отношениях.

Кадр из фильма «Искушение»

© kino-teatr.ru

В России премьера «Искушения» была запланирована на 7 октября 2021 года, однако 18 сентября стало известно, что картина не выйдет на большие экраны на территории страны. Министерство культуры отказало фильму в выдаче прокатного удостоверения из-за несоответствия проекта федеральным законам России.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Премьера «Искушения» состоялась на Каннском международном кинофестивале в июле 2021 года. Фильм вошёл в основную программу и был тепло встречен критиками. Один из экспертов отмечает, что новый проект Верховена — содержательная, сложная, но динамичная драма. Другой считает, что картина обобщает все идеи режиссёра об эротизме, рациональности, моральной двусмысленности и вере.

Главную роль в ленте исполнила бельгийская актриса Виржини Эфира, известная по картинам «Притворись моим парнем», «Любовь не по размеру», «Непотопляемые». Также в фильме снялись Шарлотта Рэмплинг («Меланхолия», «Беспокойная Анна»), Дафна Патакия («Джам»), Ламбер Вильсон («Женщина-кошка», «Переводчики»).