В Москве ожидается рекордный для апреля объём осадков 16 числа

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие сутки, 16 апреля, на столицу обрушатся обильные осадки.
В Москве ожидается рекордный для апреля объём осадков 16 числа
  • РИА Новости

По его словам, в Москву пришёл циклон «Квелла» с вихрем и аномально холодными массами воздуха.

«За субботу на Москву обрушится до 36 мм осадков. Это является абсолютным рекордом не только для предстоящих суток, но и для всего апреля», — рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, прежний рекорд держится с 1965 года, когда метеорологи зафиксировали 30,4 мм.

Он также уточнил, что ближайшей ночью температура воздуха в Москве понизится с нынешних +8 °C до +3 °C, а в субботу днём будет +2 °C, вечером — +1 °C . При этом в ночь на воскресенье ударят слабые заморозки до -2 °C, из-за чего образуется гололедица толщиной от 5 до 10 мм. В воскресенье днём осадки уменьшатся.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве и Подмосковье 16 и 17 апреля пройдут аномальные дожди.

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