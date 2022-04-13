Метеорологи анонсировали аномальные дожди в апреле в Москве

В Москве и Подмосковье 16 и 17 апреля ожидается выпадение от трети до половины месячной нормы осадков, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, самые обильные дожди ожидаются в субботу, 16 апреля. Позднякова в беседе с kp.ru отметила, что в этот день может быть побит суточный рекорд по количеству влаги за все 140 лет метеонаблюдений. Кроме того, апрель 2022 года может стать самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой.

«В последнее время очень активизировались циклоны. Бывает так, что одновременно один циклон идёт с запада, другой — с юга... Сейчас мы находимся в такой системе низкого давления, с атмосферным фронтом, соединяющим оба циклона. И на этом фронте образуется ещё один самостоятельный циклончик на западе Московской области, он-то и зальёт столицу в субботу», — пояснила собеседница издания.

Ранее в беседе «Известиями» она отметила, что всю субботу будет идти дождь, температура ночью и утром составит порядка +3…+5 °С, днём — не выше +6…+8 °С.