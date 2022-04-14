IT-эксперт Назаров высказался об ограничении доступа к некоторым шрифтам для россиян

Предприниматель, учредитель IT-компании dgtl.market, эксперт по информационным технологиям Илья Назаров прокомментировал блокировку компанией Monotype доступа для российских пользователей к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

«Данный шаг очень похож на многие другие показательные «хлопанья дверьми» со стороны Запада, которые фактически для рядового потребителя не меняют привычной картины», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

Замена есть как среди шрифтов, так и среди российского программного обеспечения, подчеркнул Назаров.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Накануне управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина в разговоре с «Известиями» прокомментировала блокировку Сбербанка в App Store и Google Play.