IT-эксперт Назаров высказался об ограничении доступа к некоторым шрифтам для россиян

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Предприниматель, учредитель IT-компании dgtl.market, эксперт по информационным технологиям Илья Назаров прокомментировал блокировку компанией Monotype доступа для российских пользователей к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
IT-эксперт Назаров высказался об ограничении доступа к некоторым шрифтам для россиян
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«Данный шаг очень похож на многие другие показательные «хлопанья дверьми» со стороны Запада, которые фактически для рядового потребителя не меняют привычной картины», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

Замена есть как среди шрифтов, так и среди российского программного обеспечения, подчеркнул Назаров.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Накануне управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина в разговоре с «Известиями» прокомментировала блокировку Сбербанка в App Store и Google Play.

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