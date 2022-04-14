Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского фестиваля
Картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
- globallookpress.com
- © Marcus Brandt/dpa
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов фестиваля в соцсетях.
В конце марта Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова и отменить условное осуждение.
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