Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского фестиваля

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Картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского фестиваля
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов фестиваля в соцсетях.

В конце марта Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова и отменить условное осуждение.

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