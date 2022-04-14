Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского фестиваля

Картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов фестиваля в соцсетях.

В конце марта Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова и отменить условное осуждение.