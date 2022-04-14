В трёх районах Курганской области ввели особый режим из-за сухой погоды

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области сообщили, что в трёх районах региона ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, осложнением пожароопасной обстановки с 13 апреля особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнём, введён в Кетовском районе, Макушинском и Петуховском муниципальных округах», — цитирует URA.RU сообщение ведомства.

Как уточняется, специалисты будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности в области «как с земли, так и с воздуха».

Ранее стало известно, что в ряде регионов России в период с 14 по 16 апреля прогнозируются неблагоприятные погодные условия.