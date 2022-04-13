Умер французский актёр Мишель Буке
Французский актёр театра и кино Мишель Буке умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителей актёра.
- Gettyimages.ru
- © Bertrand Rindoff Petroff
По его данным, Буке скончался в больнице в Париже, причины смерти не называются.
Буке в том числе исполнил роль в комедийном фильме «Игрушка» 1976 года.
В начале апреля умерла советская и российская актриса Александра Яковлева.
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