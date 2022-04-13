Умер французский актёр Мишель Буке

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Французский актёр театра и кино Мишель Буке умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителей актёра.
Умер французский актёр Мишель Буке
  • Gettyimages.ru
  • © Bertrand Rindoff Petroff

По его данным, Буке скончался в больнице в Париже, причины смерти не называются.

Буке в том числе исполнил роль в комедийном фильме «Игрушка» 1976 года.

В начале апреля умерла советская и российская актриса Александра Яковлева.

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