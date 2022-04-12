В Эрмитаже сообщили о переходе на новый режим работы

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С 19 апреля 2022 года Эрмитаж и несколько его выставочных комплексов в Санкт-Петербурге переходят на новый режим работы.
В Эрмитаже сообщили о переходе на новый режим работы
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В Эрмитаже и Главном штабе вторник, пятница и суббота станут продлёнными днями — музеи будут работать до 20:00. А в остальные дни, кроме выходного понедельника, — до 18:00», — приводит kp.ru сообщение пресс-службы Эрмитажа.

Последний сеанс на посещение музея будет начинаться за два часа до его закрытия.

Изменения режима работы коснутся и Императорского фарфорового завода: в субботу музей будет открыт с 11:00 до 19:00, а в остальные дни — с 11:00 до 18:00.

Ранее в Минкультуры России сообщили о прибытии на территорию государства российских экспонатов, которые ранее были задержаны на финской таможне.

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