В Эрмитаже сообщили о переходе на новый режим работы
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«В Эрмитаже и Главном штабе вторник, пятница и суббота станут продлёнными днями — музеи будут работать до 20:00. А в остальные дни, кроме выходного понедельника, — до 18:00», — приводит kp.ru сообщение пресс-службы Эрмитажа.
Последний сеанс на посещение музея будет начинаться за два часа до его закрытия.
Изменения режима работы коснутся и Императорского фарфорового завода: в субботу музей будет открыт с 11:00 до 19:00, а в остальные дни — с 11:00 до 18:00.
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