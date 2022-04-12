МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму до 14 апреля

Штормовое предупреждение в Крыму продлено на 13—14 апреля — ожидаются сильные дожди, усиление ветра и даже снег в горах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона днём и до конца суток 13 апреля, ночью 14 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди», —приводит агентство «Крыминформ» сообщение.

Как сообщает «Новый Севастополь», в ближайшие час-два и до конца дня 12 апреля на Южном берегу Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 25—30 м/с, в горах до 35 м/с.

1 апреля в Крыму был зафиксирован температурный рекорд.