МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму до 14 апреля

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Штормовое предупреждение в Крыму продлено на 13—14 апреля — ожидаются сильные дожди, усиление ветра и даже снег в горах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму до 14 апреля
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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона днём и до конца суток 13 апреля, ночью 14 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди», —приводит агентство «Крыминформ» сообщение.

Как сообщает «Новый Севастополь», в ближайшие час-два и до конца дня 12 апреля на Южном берегу Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 25—30 м/с, в горах до 35 м/с.

1 апреля в Крыму был зафиксирован температурный рекорд.

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