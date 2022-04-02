В Крыму 1 апреля установили новый температурный рекорд

Температурный рекорд был зафиксирован в Крыму 1 апреля.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«1 апреля температура воздуха в Симферополе прогрелась до 26,6 °С — это новый температурный рекорд. Предыдущий был установлен в 1941 году: 25,6 °С. Получается, на целый градус превысили», — говорится в сообщении ведомства.

В гидрометцентре напомнили, что в регионе сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.