Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

На 81-м году жизни умерла Светлана Авдеева, эквилибристка, заслуженная артистка России.

«В ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой», — сообщает Inforeactor со ссылкой на Росгосцирк.

О причине смерти артистки информация не разглашается.

О дате и месте прощания на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.