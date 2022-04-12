Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

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На 81-м году жизни умерла Светлана Авдеева, эквилибристка, заслуженная артистка России.
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
  • РИА Новости
  • © Яков Берлинер

«В ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой», — сообщает Inforeactor со ссылкой на Росгосцирк.

О причине смерти артистки информация не разглашается.

О дате и месте прощания на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.

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