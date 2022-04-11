В Google сообщили об устранении ошибки в переводчике, связанной с россиянами

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Компания Google сообщила об исправлении ошибки о россиянах в своём переводчике, которую ранее потребовал устранить Роскомнадзор.
В Google сообщили об устранении ошибки в переводчике, связанной с россиянами
  • Gettyimages.ru

«Ошибка исправлена», — приводит ТАСС заявление пресс-службы компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительного принятия мер по исключению из её сервисов угроз в адрес российских пользователей.

По данным регулятора, сервис Google.Translate при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мёртвые россияне).

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