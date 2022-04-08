Пожароопасный сезон в Удмуртии начнётся 22 апреля

Короткая ссылка
Пожароопасный сезон в лесах Удмуртии начнётся 22 апреля.
Пожароопасный сезон в Удмуртии начнётся 22 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Жителям региона советуют соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы.

«В пожароопасный сезон запрещается использовать открытый огонь в местах рубок лесных насаждений, очистка мест рубок должна организовываться безопасными в пожарном отношении способами», — цитирует izhlife.ru пресс-службу региональной прокуратуры.

В 2021 году в регионе произошло 122 лесных пожара.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить