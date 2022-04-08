Пожароопасный сезон в Удмуртии начнётся 22 апреля

Пожароопасный сезон в лесах Удмуртии начнётся 22 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Жителям региона советуют соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы.

«В пожароопасный сезон запрещается использовать открытый огонь в местах рубок лесных насаждений, очистка мест рубок должна организовываться безопасными в пожарном отношении способами», — цитирует izhlife.ru пресс-службу региональной прокуратуры.

В 2021 году в регионе произошло 122 лесных пожара.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.