Метеоролог Шувалов рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России

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Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.
Метеоролог Шувалов рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России
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«Процессы, которые сейчас инициируются на европейской территории и к западу от неё, способны принести довольно сильные изменения в погоде на большом пространстве, включающем Русскую равнину и зону Уральского хребта», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в четверг, 7 апреля, в Москве ночью ожидается +12...+13 °C, а 8 апреля по области будет +14...+16 °C, на юге — до +17 °C.

«И спустя сутки-двое эта волна тепла достигнет Уральского хребта. А на той стороне качелей, что двинется вниз, окажется юг Западной и Восточной Сибири. 6 апреля в Красноярске — до +16 °C, а к выходным ночью по прогнозам — -3...-4 °C, днём  —+2...+4 °C», — сообщил Шувалов.

Как отметил метеоролог, в Екатеринбурге в выходные ожидается до +14 °C.

«Сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь, а Екатеринбург почувствует на себе волну тепла, которое идёт из самого сердца России», — добавил он.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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