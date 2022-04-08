Валерия поделилась впечатлениями от участников шоу «Маска»

Короткая ссылка
Певица Валерия, один из членов жюри шоу «Маска», поделилась впечатлениями от участников третьего сезона.
Валерия поделилась впечатлениями от участников шоу «Маска»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сложно выбрать, но знаете, я могу сказать так: каждое выступление и каждый выпуск фавориты меняются. Маски поражают всё больше. Мухомор постоянно кладёт всех на лопатки. Козерог — это просто нечто невероятное», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам певицы, Дракон — единственная маска, которая растрогала её до слёз.

«Его песни просто перевернули всё внутри. Были выпуски, когда для меня однозначно была фаворитом Пчела, произвела невероятное впечатление», — сообщила Валерия.

Как добавила певица, в конце каждого выпуска приходится делать очень тяжёлый выбор.

Ранее генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить