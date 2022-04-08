Валерия поделилась впечатлениями от участников шоу «Маска»

Певица Валерия, один из членов жюри шоу «Маска», поделилась впечатлениями от участников третьего сезона.

«Сложно выбрать, но знаете, я могу сказать так: каждое выступление и каждый выпуск фавориты меняются. Маски поражают всё больше. Мухомор постоянно кладёт всех на лопатки. Козерог — это просто нечто невероятное», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам певицы, Дракон — единственная маска, которая растрогала её до слёз.

«Его песни просто перевернули всё внутри. Были выпуски, когда для меня однозначно была фаворитом Пчела, произвела невероятное впечатление», — сообщила Валерия.

Как добавила певица, в конце каждого выпуска приходится делать очень тяжёлый выбор.

Ранее генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска».