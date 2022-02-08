Продюсер Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска»

Генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска».

«В этом году у нас шесть оригинальных масок. Осьминог, Пчела, Джокер, Пончик, Павлин и Дракон — маски, которые были придуманы специально для российской версии шоу», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила Сумачева, маску Павлина она ждёт с первого сезона. Также одним из фаворитов продюсер назвала маску Мухомора, поскольку «образ получился невероятный».

«Во время проекта часто появляются новые любимчики, так что время покажет», — добавила она.

Новый сезон стартует 13 февраля на НТВ.