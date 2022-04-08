Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в предстоящие выходные дни в столице.

«В субботу центр циклона, определяющего погоду, будет смещаться. В связи с этим облачность станет более заметной. В субботу ещё можно будет иногда увидеть солнышко, а вот в воскресенье не очень. Давление ниже нормы примерно на 10 мм ртутного столба. Также в выходные ожидаются кратковременные дожди, особенно заметные в ночное время суток. Порывы ветра в субботу сохранятся до 15 м/с, но к вечеру воскресенья ситуация нормализуется», — сказал синоптик.

Он отметил, что в выходные температура понизится, «но всё равно будет выше нормы примерно на 3—5 °С».

«Температура прогнозируется от +10 °С до +13 °С. Ночные температуры тоже будут выше нулевой отметки, в диапазоне минимальных значений +5…+6 °С», — сообщил Вильфанд.

Собеседник RT добавил, что в понедельник температура на один день понизится примерно на 3—4 °С.

«Ночные температуры уже от 0…+5 °С, а дневные около +7…+8 °С. Ожидаются также осадки. В последующие дни температурный фон опять будет выше десятиградусной отметки в первой половине следующей недели», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму в предстоящие выходные.