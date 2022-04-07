Синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму в предстоящие выходные

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Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, какая погода ожидается в выходные дни в Крыму.
Синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму в предстоящие выходные
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Выходные порадуют: без осадков, замечательная погода. Температура воздуха — +20...+23 °С днём, ночью — +6…+11 °С», — сказала Любецкая агентству «Крыминформ».

Она также сообщила, что с начала следующей недели в Крыму вновь похолодает, ожидаются дожди.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.

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