Синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму в предстоящие выходные
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«Выходные порадуют: без осадков, замечательная погода. Температура воздуха — +20...+23 °С днём, ночью — +6…+11 °С», — сказала Любецкая агентству «Крыминформ».
Она также сообщила, что с начала следующей недели в Крыму вновь похолодает, ожидаются дожди.
Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.