Синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму в предстоящие выходные

Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, какая погода ожидается в выходные дни в Крыму.

«Выходные порадуют: без осадков, замечательная погода. Температура воздуха — +20...+23 °С днём, ночью — +6…+11 °С», — сказала Любецкая агентству «Крыминформ».

Она также сообщила, что с начала следующей недели в Крыму вновь похолодает, ожидаются дожди.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.