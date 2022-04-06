Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Война семей»

Премьера второго сезона сериала «Война семей» состоится 11 апреля на телеканале ТНТ.

В центре сюжета — Миша и Дима, дружба которых оказалась под угрозой, когда стало известно о романе одного с дочерью другого. В новом сезоне героев ждут новые испытания.

Центральные роли в сериале исполняют Александр Робак и Егор Бероев. Также во втором сезоне появятся Ангелина Стречина, Ольга Медынич, Григорий Верник, Арина Постникова, Светлана Колпакова, Арам Вардеванян и другие актёры. За режиссуру новых серий отвечает Роман Фокин, ранее принимавший участие в работе над проектами «Восьмидесятые» и «Психологини».

«Второй сезон всегда снимать непросто, новизны восприятия у зрителя уже нет, а привыкания ещё не возникло, поэтому надо удивлять, что мы и постарались сделать — и неожиданными сценарными поворотами, и трюками. Актёрский состав у проекта блестящий, работать в таком коллективе — одно удовольствие. Наше кино, прежде всего, о любви и о том, как сохранить отношения и дружбу, не потеряв при этом доверие друг к другу. Ведь все в принципе неплохие люди», — рассказывает Роман Фокин.

По мнению Ольги Медынич, новый сезон ленты полезно будет посмотреть «женщинам, которые находятся в затруднительном семейном положении». Актриса отметила, что в сериале поднимаются «непростые темы, но они написаны с юмором, это позволяет немного подняться над ситуацией».

Ранее был анонсирован комедийный сериал «Семья», снятый в формате альманаха.