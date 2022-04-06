Синоптик Макарова: Москву в ближайшие дни ждёт потепление до +16°C

В ближайшие дни Москву ждёт потепление, 8 апреля воздух прогреется до +16°C, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг — дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла», — цитирует ТАСС Макарову.

По её словам, самым тёплым днём на неделе будет пятница, 8 апреля, когда воздух прогреется до +16°C.

Она отметила, что в выходные вновь немного похолодает.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.