Синоптик Макарова: Москву в ближайшие дни ждёт потепление до +16°C

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В ближайшие дни Москву ждёт потепление, 8 апреля воздух прогреется до +16°C, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг — дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла», — цитирует ТАСС Макарову.

По её словам, самым тёплым днём на неделе будет пятница, 8 апреля, когда воздух прогреется до +16°C.

Она отметила, что в выходные вновь немного похолодает.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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