Синоптик Макарова: Москву в ближайшие дни ждёт потепление до +16°C
«Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг — дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла», — цитирует ТАСС Макарову.
По её словам, самым тёплым днём на неделе будет пятница, 8 апреля, когда воздух прогреется до +16°C.
Она отметила, что в выходные вновь немного похолодает.
Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.