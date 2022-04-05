Число дальневосточных леопардов в дикой природе превысило отметку в 120 особей

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Число дальневосточных леопардов, зафиксированных в дикой природе, превысило отметку в 120 особей.
Число дальневосточных леопардов в дикой природе превысило отметку в 120 особей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Новые данные о популяции получены с помощью фотоловушек. Исследования показали, что количество леопардов с начала 2000-х годов выросло более чем в три раза.

«Главной целью создания «Земли леопарда» десять лет назад стало спасение дальневосточного леопарда. В начале XXI века эти животные находились в шаге от вымирания. Не все верили в то, что уникального зверя ещё можно спасти. Однако эффективная работа национального парка доказала обратное», — заявил директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Московском зоопарке появились дымчатые леопарды.

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