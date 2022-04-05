Актриса Ульяна Чжан поделилась воспоминаниями о работе в сериале «Аль-Капотня»

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Актриса Ульяна Чжан поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Аль-Капотня».
Актриса Ульяна Чжан поделилась воспоминаниями о работе в сериале «Аль-Капотня»
  • © Кадр из фильма «Аль-Капотня»

«Сериал рассказывает о подростках из спального района. Какие-то сцены мы снимали в реальной Капотне. Кстати, очень даже неплохое место. Парк там чудесный… Я играла девочку из неблагополучной семьи, красивую, в которую влюбляются мальчики. Она этим пользуется и вечно попадает в какие-то неприятности», — заявила Чжан в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, во время съёмок было несколько экстремальных сцен, например, когда один из актёров прыгал на большой батут из окна.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

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