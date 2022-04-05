Фильм «Балканский рубеж» выйдет в повторный прокат
- © Кадр из фильма «Балканский рубеж»
Действие фильма разворачивается вокруг секретной российской спецоперации в Косово в 1999 году. Впервые проект вышел в прокат в 2019-м и был признан лучшим фильмом года согласно зрительскому рейтингу портала «Кинопоиск». Кроме того, «Балканский рубеж» был представлен в программе Шанхайского кинофестиваля.
Роли в картине исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович, Гойко Митич и другие актёры. Также в ленте снялся югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица.
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