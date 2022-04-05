Фильм «Балканский рубеж» выйдет в повторный прокат

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Военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» выходит в повторный прокат 7 апреля.
Фильм «Балканский рубеж» выйдет в повторный прокат
  • © Кадр из фильма «Балканский рубеж»

Действие фильма разворачивается вокруг секретной российской спецоперации в Косово в 1999 году. Впервые проект вышел в прокат в 2019-м и был признан лучшим фильмом года согласно зрительскому рейтингу портала «Кинопоиск». Кроме того, «Балканский рубеж» был представлен в программе Шанхайского кинофестиваля.

Роли в картине исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович, Гойко Митич и другие актёры. Также в ленте снялся югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Ранее стало известно, какие ещё фильмы вернутся на большие экраны после отмены голливудских релизов.

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